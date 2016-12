Milan, lesione al menisco per De Sciglio 

20:58

- Brutte notizie per Massimiliano Allegri.ha riportato "una lesione a manico di secchia del menisco mediale del ginocchio sinistro" come si legge nel comunicato emesso dal. Il terzino rossonero sarà operato nei prossimi giorni a Milano dal professor Schonhuber. La difesa del Milan è in emergenza tenuto conto del fatto chedovrà stare fermo almeno 8-10 giorni per una lesione all'adduttore sinistro.