Jean-Marc Bosman può finire in carcere

- Diciotto anni dopo il nome ditorna in un tribunale. L'uomo che ha cambiato il calcio liberalizzando il mercato dei calciatori può finire in prigione, toccando il fondo di una discesa iniziata proprio dopo la vittoria epocale del 1995. Jean-Marc è stato condannato a un anno di carcere per violenza in famiglia e dopo non aver rispettato le misure condizionali, potrebbe davvero finire dietro le sbarre: "Può suicidarsi" avverte l'avvocato.

Era ubriaco,, quando nel novembre 2011 colpì con un pugno al volto l'allora compagna e la figlia di lei. Per quel motivo nel febbraio 2012 fu condannato a un anno di carcere con la condizionale, con l'obbligo di sottoporsi a una serie di misure cautelari e soventi controlli del sangue. Misure non rispettate e per questo i procuratori del tribunale hanno chiesto la revoca della condizionale per l'ex centrocampista, per spedirlo in carcere. "Occhio a rinchiuderlo - ha avvertito l'avvocato del belga -, non escludo gesti estremi".

Ricaduto nella piaga dell'alcolismo, uno dei giocatori più famosi al mondo ha toccato il fondo. Dal 1995, anno storico per il calcio con l'abbattimento delle frontiere del mercato, a oggi, per Bosman il cammino è stato tutto in discesa. Compagni, società, famiglia e amici gli hanno voltato le spalle, è rimasto l'alcool come unico compagno di vita, tanto indispensabile da rompere una misura restrittiva che ora può mandarlo in carcere. Diciotto anni dopo un'altra sentenza potrebbe cambiargli la vita.