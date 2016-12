Icardi, tuffi a Panarea con Maxi Lopez e Bergessio: video

foto LaPresse

12:16

- Domenica al mare perin compagnia di, con la moglie, e. L'attaccante dell'Inter, con i connazionali del Catania, si è divertito in barca a largo di Panarea. E la modella argentina si è divertita a riprenderli e ha postare le loro "prodezze", sono meglio sul campo che dal trampolino, su Instagram. Poi il bomber nerazzurro, che ha usato come costume i pantaloncini dell'Inte con il numero 9, questa mattina ha preso un elicottero per fare rientro alla Pinetica. Sabato c'è la Juve e Maurito vuole ripetersi dopo i gol dello scorso anno in maglia Samp.