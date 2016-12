Inter-Juve, Nedved: "Gli scudetti sono 31"

foto LaPresse Correlati Marchisio: "Voglio battere l'Inter"

Blindati Pirlo, Vidal e Pogba 11:18 - Si entra nella settimana di Inter-Juve (sabato, ore 18, a San Siro) e Pavel Nedved, membro del Cda bianconero, ricorda quando Massimo Moratti cercò di portarlo in nerazzurro: "Non mi sono pentito di non aver accettato. Mi ha fatto piacere quando sia Mourinho che Moratti mi volevano, ma non potevo indossare un'altra maglia". Inevitabile tornare sulla diatriba riguardante gli scudetti: "Noi juventini ce ne sentiamo 31, perché abbiamo sudato e vinto". - Si entra nella settimana di(sabato, ore 18, a San Siro) emembro del Cda bianconero, ricorda quandocercò di portarlo in nerazzurro: "Non mi sono pentito di non aver accettato. Mi ha fatto piacere quando sia Mourinho che Moratti mi volevano, ma non potevo indossare un'altra maglia". Inevitabile tornare sulla diatriba riguardante gli scudetti: "Noi juventini ce ne sentiamo 31, perché abbiamo sudato e vinto".

Il mercato della Juve si è concluso con la cessione di Matri, che non è stata particolarmente gradita al tecnico Conte: "Credo che ogni tanto ci stia che qualcuno sbuffi e dica delle cose - spiega Nedved a Sky -. Però, credo che ci sia grandissima sintonia tra Antonio e la società, non vedo nessun problema".



Il rischio, però, è che l'allenatore possa lasciare la società a fine stagione: "Paura di perderlo? No, perché non è giusto affrontare una stagione calcistica dove ti aspettano impegni importanti come campionato e Champions League pensando che l'allenatore potrebbe andare via. Noi dobbiamo esser concentrati sul lavoro che dobbiamo fare durante l'anno, poi è normale che a fine anno, sempre a fine anno, ci si sieda a un tavolo. Lo abbiamo fatto l'anno scorso e lo faremo di nuovo. E poi faremo le nostre valutazioni, cosa vorrà il mister e cosa vorrà la società. Nessuna paura, assoluta tranquillità, consapevoli che siamo davvero forti e possiamo fare davvero molto bene su tutti i fronti".



Dopo aver vinto le prime due partite di campionato, la Juve domenica va a caccia del tris in un match che non sarà mai come tutti gli altri: "A tutti gli juventini scatta qualcosina in più contro l'Inter perché è stata sempre una partita particolare - racconta Pavel -. Il derby d'Italia piace a tutti e noi volevamo sempre fare bene. Il no a Moratti? Non sono pentito, anzi sono molto contento di aver fatto questa scelta perché non potevo indossare un'altra maglia". Inter-Juve significa anche tornare a discutere, inevitabilmente, delle vicende legate a Calciopoli: "Magari si parla troppo, ma ovviamente noi tutti, juventini, ci sentiamo di avere 31 scudetti, perché abbiamo lavorato, abbiamo sudato e abbiamo vinto".