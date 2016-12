Balo snobba la Kyenge, poi si scusa via sms 

foto LaPresse Correlati La visita agli Azzurri

18:37 - Balotelli ne ha combinata un'altra delle sue, anche se non paragonabile alle "Balotellate" dei tempi del Manchester City. Una gaffe per l'attaccante della Nazionale che non si è presentato all'incontro con la ministra dell'integrazione Kyenge. L'incontro, a cui hanno partecipato diversi giocatori, era facoltativo e la Federazione ha spiegato che Balo aveva già incontrato la Kyenge a maggio. Poi nel pomeriggio Supermario si è scusato con un sms. - Balotelli ne ha combinata un'altra delle sue, anche se non paragonabile alle "Balotellate" dei tempi del Manchester City. Una gaffe per l'attaccante della Nazionale che non si è presentato all'incontro con la ministra dell'integrazione Kyenge. L'incontro, a cui hanno partecipato diversi giocatori, era facoltativo e la Federazione ha spiegato che Balo aveva già incontrato la Kyenge a maggio. Poi nel pomeriggio Supermario si è scusato con un sms.

Balotelli è dunque tornato sui suoi passi, ha capito di non aver fatto una gran bella figura a non presentarsi e ha voluto rimediare con un messaggio di scuse. Tra i due c'è stima reciproca che non è mai stata nascosta.