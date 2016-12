Zinedine Zidane, stoccata a Gareth Bale: "Nessuno vale 100 milioni"

foto LaPresse 22:04 - Zinedine Zidane "boccia" la faraonica operazione per acquistare il laterale gallese Gareth Bale, diventato questa estate il calciatore più costoso di sempre. "E' incomprensibile come i Blancos abbiano potuto pagare 100 milioni di euro al Tottenham, perché nessun giocatore può valere una cifra del genere", ha detto l'assistente di Carlo Ancelotti al Real in un'intervista a Canal Plus, lasciando tutti di stucco. "boccia" la faraonica operazione per acquistare il laterale gallese, diventato questa estate il calciatore più costoso di sempre. "", ha detto l'assistente dial Real in un'intervista a Canal Plus, lasciando tutti di stucco.

Parole forti, pronunciate proprio dall'uomo che nel 2001 fece scandalo passando dalla Juventus al Real per una cifra astronomica. "Circa dieci anni fa venni acquistato per 75 milioni di euro e anche in quel caso dissi che non li valevo, io come nessun altro", ha spiegato il francese. "Io penso che nessuno dovrebbe costare così, ma questo è il calcio, e sfortunatamente mi rimane incomprensibile capire come si possa spendere così tanto"; ha concluso "Zizou".