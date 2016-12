Osvaldo spara sulla Roma: "Non potevo restare, mi hanno minacciato"

foto LaPresse Correlati Prandelli arretra De Rossi

Buffon: "Voglio vincere un altro Mondiale" 12:04 - Dal ritiro della Nazionale Pablo Daniel Osvaldo è un fiume in piena. "Non potevo restare a Roma con chi mi minacciava e veniva a scrivere quelle cattiverie sotto casa", ha spiegato l'ex attaccante giallorosso. "Non è normale, e viene fatto poco per cambiare questa situazione. Avevo bisogno di stare tranquillo - ha aggiunto -. Io esiliato al Southampton? No, è stata una mia decisione, la Roma mi ha fatto capire che dovevo andare via". - Dal ritiro della Nazionaleè un fiume in piena. "", ha spiegato l'ex attaccante giallorosso. "Non è normale, e viene fatto poco per cambiare questa situazione. Avevo bisogno di stare tranquillo - ha aggiunto -. Io esiliato al? No, è stata una mia decisione,".

A bocce ferme, dunque, Osvaldo svela alcuni retroscena sulla sua complicata permanenza nella capitale e sui motivi che l'hanno convinto a cambiare aria, scegliendo il Southampton. E spara a zero contro gli ultrà giallorossi: "A Roma il tifoso normale mi ha sempre dimostrato tanto affetto ma c'è modo e modo di vivere il tifo, alcuni lo vivono nel modo giusto, altri no. Per fortuna questi sono una minoranza". "I compagni e i tifosi mi ha non sempre sostenuto. Anche quando avuto contestazioni - ha proseguito l'italo argentino -. A chi mi porta rispetto io ricambio con rispetto, altrimenti no. Per alcuni èsbagliato, per me no".



E così ecco spiegata la scelta di andare Oltremanica. "Volevo provare un'esperienza all'estero, era l'opzione migliore per me - ha spiegato Osvaldo -. Lì è tutto nuovo, mi devo adattare al calcio inglese e anche segnare, ci vuole un po' di tempo".



Infine una spiegazione sull'episodio che gli è costato l'esclusione dalla Nazionale per la Confederations Cup per il codice etico: "Dopo la finale di Coppa Italia ero arrabbiatissimo, sono rientrato nello spogliatoio e volevo spaccare tutto. Non mi sono accorto di nulla di quello che avevo combinato, non partecipare a premiazione è stato un brutto gesto".