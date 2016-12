Buffon: "Voglio vincere un altro Mondiale"

foto LaPresse 16:15 - Martedì, con la Repubblica Ceca, Gigi Buffon raggiungerà quota 136 presenze in Nazionale, eguagliando Fabio Cannavaro in cima alla classifica all time. "Dopo 16 anni di Nazionale penso fosse anche normale conseguire un risultato simile - spiega il numero 1 azzurro -. Sarebbe bello poter rivincere un Mondiale". Il portiere non riesce a scegliere tra Italia e Juve: "Sono due storie di grande amore, di grandissima passione, di grandissimo affetto". - Martedì, con la Repubblica Ceca,raggiungerà quota 136 presenze in Nazionale, eguagliandoin cima alla classifica all time. "Dopo 16 anni di Nazionale penso fosse anche normale conseguire un risultato simile - spiega il numero 1 azzurro -. Sarebbe bello poter rivincere un Mondiale". Il portiere non riesce a scegliere tra: "Sono due storie di grande amore, di grandissima passione, di grandissimo affetto".

Buffon fa un bilancio della sua avventura in azzurro, raccontando le proprie emozioni più intime: "Per me è stato un vero rapporto profondo perchè soprattutto quando ho cominciato ad essere una persona un po' più matura, ogni volta che ho indossato questa maglia l'ho sempre fatto sicuramente per una questione sportiva, ma anche per cercare di portare più in alto possibile il nostro tricolore con un senso di responsabilità nei confronti della nostra Nazione e della nostra storia".



Contro la Repubblica Ceca, Gigi taglierà il traguardo delle 136 presenze raggiungendo Fabio Cannavaro: "Chi è intelligente capirà che quando arrivi a conseguire determinati traguardi è perché, oltre alle doti fisiche che madre natura ha dato, devi essere supportato anche da doti cerebrali. Questo è fondamentale e credo che sia il messaggio migliore che debba passare, che si può essere dei grandi campioni ma degli incompiuti. Si può essere grandi campioni e poter scrivere la storia".



Prima di chiudere con l'Italia, il grande obiettivo è vincere un altro Mondiale: "Lasciare dopo il Brasile? Io questo tipo di decisione non la prendo perché probabilmente non ne ho il coraggio, perché penso che se fossi o se sarò ancora competitivo sarebbe un rimpianto dover rinunciare alla Nazionale. Non ne vedo i motivi, se non quelli di una scelta tecnica che saranno accettati senza problemi da parte mia. Il sogno è poter rivivere una nottata come quella di Roma 2006, quelle sono le esperienze per le quali ringrazierai sempre la vita per aver avuto il privilegio di poterle vivere ed essere protagonista".