Ronaldo lancia l'Inter: "Batterà la Juventus. E Moratti resterà" 

". Lo dice sorridendo, ma ne è fermamente convinto. Il, ex stella dei nerazzurri, è sbarcato aper assistere al Gp di Formula 1. Pronostico da addetto ai lavori, forse anche da tifoso. Lo stesso brasiliano non nasconde una simpatia sempre viva per l'Inter:". E sul patron: ". Il suo amore per il club non cambierà mai".

Già, quel Massimo Moratti che ora potrebbe cedere la sua Inter, uscire di scena. Ma per Ronaldo non finirà così: "Magari venderà una piccola quota,ma restera' sempre all'Inter. L'amore che ha per il club non cambiera' mai".

Ronaldo, ex specialista del gol, offre involontariamente un assist a Tronchetti Provera (che lo ha ospitato nel paddock) che, sorridendo al Fenomeno, precisa: "Moratti farà sempre l'interesse dell'Inter".

Intanto, però, il futuro prossimo del club non conosce viaggi europei. Niente Champions, niente Europa League, ma per Ronaldo più in là c'è la luce. Il riscatto. La rinascita: "La squadra di Mazzarri farà un grande campionato; è fuori dall'Europa e ha tempo per concentrarsi su una sola competizione e credo che farà bene".

Un pensiero anche per la Juventus ("Sarà bello vederla all'opera") e per il Milan del suo amico Kakà: "L'ho visto ieri (alla festa di matrimonio di Leonardo). In Italia si sente bene, è contento e fiducioso".