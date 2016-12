L'Inghilterrà scartò Guardiola nella primavera 2012

foto LaPresse 11:53 - Guardiola alla guida dell'Inghilterra. Non si tratta di una nuova "bomba" di mercato ma di una concreta possibilità sfumata nella primavera del 2012. Secondo il Daily Mail, infatti, dopo le dimissioni di Capello un intermediario avrebbe contattato la Football Association per proporre la candidatura del catalano. L'ipotesi, però, fu bocciata dalla federazione inglese che, dopo il tecnico italiano, decise di virare sul britannico Hodgson. alla guida. Non si tratta di una nuova "bomba" di mercato ma di una concreta possibilità sfumata nella primavera del 2012. Secondo il Daily Mail, infatti, dopo le dimissioni diun intermediario avrebbe contattato la Football Association per proporre la candidatura del catalano. L'ipotesi, però, fu bocciata dalla federazione inglese che, dopo il tecnico italiano, decise di virare sul britannico

Guardiola, che nella primavera 2012 era ancora alla guida del Barcellona, in quel periodo - secondo quanto riportato da una fonte anonima al tabloid britannico - non aveva ancora deciso di prendere un anno sabbatico. Capello si dimise a febbraio, mentre Hodgson venne nominato l'1 maggio.



In quei tre mesi, un intermediario si fece avanti con la Fa per proporre proprio Guardiola, affascinato dalla possibilità di guidare l'Inghilterra all'Europeo del 2012. Alla fine non se ne fece nulla perché la federazione decise di prendere in considerazione solo ipotesi indigene, mentre Pep si fermò un anno prima di prendere in mano l Bayern Monaco campione d'Europa.