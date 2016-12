Palermo, Gattuso si gioca la panchina a Padova: "Lasciatemi lavorare e andremo in Serie A"

foto LaPresse Correlati Serie B: risultati e classifiche 11:00 - Terza di campionato, e per Gattuso è già l'ultima spiaggia. Dopo aver conquistato un punto nelle prime due giornate, il tecnico del Palermo si gioca la panchina stasera, nella trasferta di Padova: "Sapevo sin da quando ho firmato come stavano le cose, siamo a Palermo e c'è un presidente molto esigente - spiega Rino consapevolmente -. Se mi lasciano lavorare andremo in Serie A". Intanto, però, Zamparini ha già bloccato Beppe Iachini. - Terza di campionato, e perè già l'ultima spiaggia. Dopo aver conquistato un punto nelle prime due giornate, il tecnico delsi gioca la panchina stasera, nella trasferta di: "Sapevo sin da quando ho firmato come stavano le cose, siamo a Palermo e c'è un presidente molto esigente - spiega Rino consapevolmente -. Se mi lasciano lavorare andremo in Serie A". Intanto, però,ha già bloccato

Il destino dell'ex milanista, dunque, dipende tutto dal posticipo di questa sera. Servono necessariamente i tre punti a Padova, e Gattuso lo sa: "Ho le mie convinzioni sia per come far giocare la squadra sia per come allenarla, so che se non arrivano i risultati pago io, ma sono tranquillo perché ho la coscienza a posto. Ora però ci vuole una bella vittoria".



All'Euganeo non sarà facile, visto che il Padova ha perso al debutto col Trapani e ha grande voglia di riscatto. Maurizio Zamparini, però, non ha più intenzione di concedere altre chance a Gattuso e, in caso di passo falso, sostituirà l'attuale allenatore con Iachini, già contattato. "Credetemi, non ci sto pensando - giura Gattuso -. Non posso dire ai miei giocatori che questa potrebbe essere la mia ultima gara, devo dare sicurezza. Siamo rimasti uniti come squadra e come gruppo, poi quel che sarà, sarà. In ogni caso le mie convinzioni e le mie certezze non le perderò mai".