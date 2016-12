Italia-Ponte San Pietro Isola 3-0, a segno Diamanti e Osvaldo (doppietta)

foto LaPresse 19:48 - Buona sgambata per l'Italia, che il giorno dopo il successo sulla Bulgaria batte in amichevole il Ponte San Pietro Isola. Allo stadio Olimpico di Torino, gli azzurri vincono 3-0 grazie al gol di Diamanti (punizione a giro) e alla doppietta (su rigore) di Osvaldo. Nel primo tempo Prandelli schiera il 4-3-1-2 con la coppia d'attacco El Shaarawy-Gabbiadini; nuovo modulo (3-5-2) nella ripresa, col tandem d'attacco Balotelli-Osvaldo. - Buona sgambata per, che il giorno dopo il successo sullabatte in amichevole il Ponte San Pietro Isola. Allo stadio Olimpico di Torino, gli azzurri vincono 3-0 grazie al gol di(punizione a giro) e alla doppietta (su rigore) di. Nel primo tempo Prandelli schiera il 4-3-1-2 con la coppia d'attacco; nuovo modulo (3-5-2) nella ripresa, col tandem d'attacco

Balotelli ha sfiorato il gol con un destro dal limite e si è guadagnato due rigori, entrambi trasformati dall'ex romanista. I due, assenti con la Bulgaria per squalifica, si sono mossi bene cercandosi spesso. Nel complesso il ritmo è stato blando, e buone indicazioni sono arrivate da un intraprendente De Silvestri (chiamato con Pasqual per sostituire gli infortunati Abate e Antonelli), da Diamanti e da Florenzi.



Intanto, in vista del match di martedì contro la Repubblica Ceca, il medico della Nazionale, Enrico Castellacci, rassicura tutti sulle condizioni di Insigne, Montolivo e Cerci: "Riccardo e Alessio hanno giocato alcuni minuti e hanno risposto sufficientemente bene - ha spiegato il dottore degli azzurri -. Siamo ottimisti, per loro e per Lorenzo che dovrebbe recuperare per martedì".