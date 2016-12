Psg, Thiago Silva: "Ho detto no al Barcellona per i soldi"

foto LaPresse

13:49

- Dopo aver rinnovato il suo contratto con il Psg fino al giugno 2018 per un cifra che, bonus compresi, si aggira attorno ai 12 milioni a stagione, Thiago Silva ha spiegato al The Guardian il perché del suo no al Barcellona: "E' vero che i blaugrana mi hanno cercato e che per ben due volte ho detto di no - ha raccontato il brasiliano - e l'ho fatto perché in Spagna avrei guadagnato di meno. Perché avrei dovuto accettare? Ho pensato alla mia famiglia".