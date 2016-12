Inter, prove di Juve per Milito: Moratti in panchina per il Principe 

Una prova in chiaroscuro quella dei nerazzurri (da sottolineare però anche le tante assenze dovuto agli impegni dei vari nazionali) contro la formazione svizzera allenata da Salvioni: solo le reti nella ripresa di Milito e Kuzmanovic hanno infatti evitato alla squadra di Mazzarri una sconfitta che però fino a quel momento avrebbe avuto poco di clamoroso. Dopo un primo tempo con qualche brivido e qualche buona occasione, nella ripresa, tra amnesie difensive e reparti non ben collegati, i due gol del Lugano spaccano l'equilibrio. L'Inter si risveglia, Castellazzi para un rigore, e nell'ultima parte di gara, acciuffando il risultato con i bei gol firmati da Milito e da un ottimo Kuzmanovic, salva la faccia. Fra le indicazioni positive, comunque, la prova discreta proprio di Milito che scalpita per rientrare contro la Juve.

MILITO: "E' STATO BELLISSIMO RITROVARE IL GOL"

"E' stato bellissimo ritrovare il golquesta gioia per un attaccante è il massimo. Al di là di questo, sto sempre meglio e per me era importante mettere minuti nelle gambe contro una squadra tosta" ha dichiaratoai microfoni di Inter Channel subito dopo la sfida con il Lugano. Il Principe ha poi aggiunto: "Ho sbagliato qualcosa davanti alla porta e in futuro non deve succedere, sicuramente è importante essere lì. Mi manca ancora un po' di lucidità, ma dopo sette mesi senza giocare non è facile". Infine una considerazione sullae un augurio per il suo (prossimo) futuro: "Tutti gli attaccanti di Mazzarri hanno fatto tantissimi gol, il suo è un calcio propositivo e anche noi in due partite abbiamo fatto 5 gol. Spero di tornare presto al massimo, stare bene e poter aiutare il mister quando ne avrà bisogno. Manca pochissimo al mio rientro, il peggio è passato".