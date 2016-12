Brasile 2014: Suarez trascina l'Uruguay, Messico ko storico

foto LaPresse 11:48 - Grazie a una doppietta di Luis Suarez, l'Uruguay vince 2-1 in Perù in una gara valida per le qualificazioni Mondiali e resta in corsa per un posto in Brasile piazzandosi al quinto posto nel girone sudamericano. Vincono anche Colombia e Cile. Nel girone centramericano clamorosa sconfitta del Messico, battuto 2-1 all'Azteca dall'Honduras e ora a rischio qualificazione. Vola il Costarica che sgambetta gli Stati Uniti (3-1). - Grazie a una doppietta di, l'vince 2-1 in Perù in una gara valida per le qualificazioni Mondiali e resta in corsa per un posto in Brasile piazzandosi al quinto posto nel girone sudamericano. Vincono anche. Nel girone centramericano clamorosa sconfitta del Messico, battuto 2-1 all'Azteca dall'Honduras e ora a rischio qualificazione. Vola il Costarica che sgambetta gli Stati Uniti (3-1).

L'eroe in casa Uruguay è Luis Suarez. L'attaccante del Liverpool, nella partita più delicata per la squadra di Oscar Washington Tabarez, firma una doppietta pesantissima a Lima contro il Perù (il primo gol su rigore) e porta i suoi al quinto posto nel girone, a -2 dall'Ecuador sconfitto di misura dalla Colombia a Barranquilla (i colombiani raggiungono l'Argentina al comando).

Se il girone dovesse finire oggi, l'Uruguay disputerebbe il playoff contro la vincente dello spareggio asiatico Giordania-Uzbekistan. Ma il cammino è ancora lungo e l'Uruguay martedì avrà un match chiave a Montevideo contro la Colombia prima della sfida in casa dell'Ecuador in programma il 10 ottobre. Due partite fondamentali per capire se la Celeste avrà ancora speranze di qualificarsi direttamente ai Mondiali.

Sorride anche il Cile, che consolida il terzo posto battendo 3-0 il Venezuela: il terzo centro porta la firma dello juventino Vidal. Nel girone centramericano fa notizia la vittoria per 3-1 della Costarica sugli Stati Uniti: a San José la squadra a stelle e strisce allenata da Jurgen Klinsmann subisce due gol nei primi dieci minuti (Acosta e Borges), accorcia le distanze grazie a un rigore di Dempsey prima del riposo, ma crolla definitivamente al 76' trafitta da Campbell.

La Costarica sale al comando del girone a quota 14 punti, uno in più degli Usa. Al terzo posto, l'ultimo valido per la qualificazione diretta ai Mondiali, sale l'Honduras che batte 2-1 il Messico allo stadio Azteca: per la Nazionale messicana si tratta di un ko storico, considerato che nel suo mitico stadio non perdeva una gara di qualificazione ai Mondiali dal 2001. La squadra di José Manuel De La Torre è ora quarta a -2 dall'Honduras, e rischia di dover passare dallo spareggio contro la Nuova Zelanda.