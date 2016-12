Brasile 2014: Italia-Bulgaria 1-0, azzurri a un passo dal Mondiale

foto LaPresse 10:29 - L'Italia batte 1-0 la Bulgaria e blinda la qualificazione per Brasile 2014. A Palermo, la squadra di Prandelli sblocca il match al 38' con un colpo di testa di Gilardino, bravo a deviare di testa un cross di Candreva. Gli azzurri soffrono nella ripresa e vengono salvati da Buffon, decisivo in un paio di interventi. Martedì, in caso di vittoria contro la Repubblica Ceca, la Nazionale sarebbe matematicamente qualificata per il Mondiale. batte 1-0 lae blinda la qualificazione per Brasile 2014. A Palermo, la squadra di Prandelli sblocca il match al 38' con un colpo di testa di, bravo a deviare di testa un cross di. Gli azzurri soffrono nella ripresa e vengono salvati da Buffon, decisivo in un paio di interventi. Martedì, in caso di vittoria contro la, la Nazionale sarebbe matematicamente qualificata per il

LA PARTITA

Il ticket per il Brasile è ufficiosamente prenotato. La Nazionale di Prandelli si sbarazza della Bulgaria, conquista il diciassettesimo punto sui 21 disponibili, saluta la concorrenza e vola a +7 nella corsa che garantisce il prossimo Mondiale. Senza Osvaldo e Balotelli, è l'immortale Gilardino a caricarsi la squadra sulle spalle. C'era l'8 ottobre 2005, il Gila, quando a Palermo (1-0 alla Slovenia) ci qualificammo per il Mondiale del 2006. Otto anni dopo, ancora a Palermo, il bomber del Genoa spiana la strada a Prandelli con un'incornata da centro area, dopo uno spunto a sinistra di Candreva (38'). Fin lì, l'Italia controlla la partita senza mai affondare il colpo. De Rossi, Pirlo e Thiago Motta - a centrocampo - offrono ordine e sostanza ma per cominciare a crepare il granitico 4-1-4-1 bulgaro, agli azzurri, servono le discese degli esterni.



Il lavoro ai fianchi comincia con Insigne, che prima tenta qualche guizzo e poi ci prova dalla distanza (26'), trovando la risposta in corner di Mihaylov. Candreva, inizialmente un po' estraneo alla manovra, sbuca da metà primo tempo in poi: ben supportato dal propositivo Abate, l'ala della Lazio crea il panico sulla fascia destra ma sfonda su quella di sinistra, dove al 38' - dopo aver ubriacato V. Minev - serve al Gila la palla che vale l'incontro. L'Italia, equilibrata e solida per tutto il primo tempo, appena cala d'intensità nella ripresa, puntualmente, viene schiacciata dai bulgari, che sfiorano l'1-1 in più occasioni. Gli azzurri si salvano grazie alle prodezze di Buffon, che blinda il risultato con due interventi prodigiosi su altrettanti colpi di testa da pochi passi (48' e 62'). Prandelli si copre (dentro Astori e Giaccherini) e archivia - con un po' di fatica - tre punti vitali per il viaggio in Brasile dell'estate prossima. E tra quattro giorni, a Torino, potrà già ritirare il biglietto.

LE PAGELLE



Buffon 8 - A 35 anni dimostra, per l'ennesima volta, il motivo per cui Prandelli lo preferisce ancora a tutti gli altri. Un intervento miracoloso e almeno un paio di difficoltà estrema: in Brasile, più che la sua esperienza, serviranno le sue parate.



Gilardino 7,5 - Quando lo chiami, risponde sempre. Sale a quota 19 gol con la maglia della Nazionale. Eguagliato Bettega, il prossimo obiettivo è Paolo Rossi (20).



Candreva 7 - Si conferma fondamentale per questa Nazionale. Gli unici lampi, in mezzo alla quiete generale, arrivano sempre da lui.



Thiago Motta 6 - Nulla da dire sulla tecnica che gli permette di trovare corridoi complicatissimi. In fase di non possesso, però, aiuta troppo poco i compagni causa mancanza d'ossigeno.

IL TABELLINO



ITALIA-BULGARIA 1-0

Italia (4-3-3): Buffon 8; Abate 6,5 (35' st Maggio sv), Bonucci 6, Chiellini 6, Antonelli 6 (17' st Astori 6); De Rossi 6,5, Pirlo 6, Thiago Motta 6; Candreva 7, Gilardino 7,5, Insigne 6 (19' st Giaccherini 6).

A disp.: Sirigu, Marchetti, Ranocchia, Aquilani, Diamanti, Florenzi, Verratti, El Shaarawy, Gabbiadini, Giaccherini. All: Prandelli 6,5

Bulgaria (4-1-4-1): Mihaylov 6,5; Y. Minev 5, Bodurov 6, Ivanov 5,5, V.Minev 5,5; Dyakov 6 (30' st Delev sv); Manolev 6 (10' st Iliev 6), Gadzhev 6,5, Popov 6,5, Nedelev 6,5; Tonev 5,5(16' st Rangelov 6).

A disp.: Stoyanov, Zanev, Dimitrov, Y.Hristov, Milanov, Alexsandrov, Zlatinsky, V. Hirstov, Gargorov. All. Penev 6

Arbitro: Velasco Carballo (Spagna)

Marcatori: 38' Gilardino (I)

Ammoniti: Giaccherini (I)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO