Serbia-Croazia, Belgrado blindata: derby tra rancori e sospetti

foto LaPresse 20:23 - In campo andrà tutto bene. Garantisce Sinisa Mihajlovic, alle prese con la ricostruzione della nazionale serba ormai eliminata dalla corsa mondiale. A differenza della Croazia di Stimac, a caccia di punti per blindare gli spareggi e magari insidiare la leadership del Belgio nel girone A. Qui finisce l'analisi dell'aspetto sportivo perché quando di fronte si trovano Serbia e Croazia, stasera nel caldissimo Marakana di Belgrado, si spegne il cronometro dello stadio e si accende l'orologio della storia.

Il conflitto balcanico è ferita ancora aperta, ne è testimonianza l'ultimo scontro politico sui cartelli bilingue a Vukovar, una delle città martiri croate. Manifestazioni a ripetizione, arginate a fatica da folti cordoni di polizia per evitare che le scritte in cirillico venissero sradicate come accaduto nei giorni scorsi. Nel dibattito han detto la loro anche i famigerati Bad Blue Boys, gruppo ultrà della Dinamo Zagabria, un no senza condizioni, alla legge sulle insegne bilingue e ai diritti della minoranza serba in quella città, mentre i colleghi della Torcida dell'Hajduk Spalato postano su Facebook foto di memoriali dedicati a Vukovar.



Anche per questo a Belgrado tirano un sospiro di sollievo, nella capitale serba i tifosi croati non arriveranno, ma le forze dell'ordine non possono comunque abbassare la guardia. E' vero Mihajlovic ha promesso che i suoi giocatori canteranno a squarciagola l'inno serbo e poi applaudiranno quello croato, perchè in occasione della partita d'andata a Zagabria vinta 2-0 dalla Croazia, "siamo stati trattati in maniera impeccabile" ricorda Sinisa.



E' altrettanto vero però che forti tensioni rendono instabile dall'interno l'ambiente serbo. Rivalità e regolamenti di conti tra hooligans della Stella Rossa e del Partizan, odio nei confronti delle istituzioni, politiche e calcistiche. Paure che fanno sembrare pochi i 4000 uomini destinati all'ordine pubblico stasera al Marakana.

