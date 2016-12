Il Genoa compie 120 anni: al via 48 ore di festa

foto LaPresse 17:52 - Centoventanni anni e non sentirli. Il Genoa si prepara a festeggiare in grande stile il 120esimo anniversario dall'anno della fondazione, avvenuta il 7 settembre 1893. Le celebrazioni partiranno già oggi: il club rossoblù infatti ha organizzato 48 ore di festa per onorare nel migliore dei modi la ricorrenza. Il teatro dei festeggiamenti sarà il Palasport nell'area della Fiera. Due giorni e due notti per rievocare le gesta della società di calcio più antica d'Italia, fondata da un gruppo di inglesi appassionati di football. Ilsi prepara a festeggiare in grande stile il 120esimo anniversario dall'anno della fondazione, avvenuta il. Le celebrazioni partiranno già oggi: il club rossoblù infatti ha organizzatoIl teatro dei festeggiamenti sarà il Palasport nell'area della Fiera. Due giorni e due notti per rievocare le gesta della società di calcio più antica d'Italia, fondata da un gruppo di inglesi appassionati di football.

Nel corso delle celebrazioni sono in programma eventi, spettacoli, concerti, cabaret e dj set. Non mancherà un'area ristorazione per stand gastronomici e aperitivi. La rassegna comincerà questo pomeriggio alle 16 con il torneo giovanile '120 di Passione', dedicato ai nati nel 2004, seguito dall'elezione Miss Genoa.



Tra i presentatori Eleonoire Casalegno, Serena Garitta e Max Brigante di Radio 105. Molti i cantanti e musicisti: da Ivana Spagna a Sandy Marton, dai Gazebo ai Radio Gaga (cover-band dio Queen). Numerose le esibizioni dei cabarettisti provenienti da Colorado Cafè e Zelig. Naturalmente ci sarà anche la squadra al completo, che sarà sul palco del Palasport sabato alle 22.10 per spegnere le candeline.