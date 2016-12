Qualificazioni Brasile 2014, l'Italia sfida la Bulgaria: due successi e primato matematico

foto LaPresse Correlati Prandelli: "Futuro? Non ho ancora deciso"

La qualificazione a Brasile 2014 è dietro l'angolo. Due vittorie contro Bulgaria (stasera) e Repubblica Ceca (martedì) e l'Italia strapperà matematicamente il pass per il Mondiale sudamericano. Il primo step di questa cinque-giorni di fuoco si apre contro i bulgari, ancora imbattuti nel girone; proprio come noi. Squalificati Balotelli e Osvaldo, Prandelli in attacco lancia il tridente Gilardino-Candreva-Insigne.

Cesare Prandelli, suo malgrado, ha rubato la scena. Il suo futuro sa di miele per le api; per chi è a caccia di notizie, per chi lo vuole, per chi deve sostituirlo. Ma il futuro del tecnico (bravo a rimandare l’argomento) può aspettare, il calendario dice che viene prima quello dell’Italia. Che può scriverlo a caratteri cubitali, con una certa tranquillità, con la matematica che potrebbe diventare la migliore alleata. Due vittorie, stasera contro la Bulgaria e martedì contro la Repubblica Ceca, e il segretario può già prenotare volo e soggiorno azzurro per Brasile 2014.

IMBATTUTI COME NOI Mondiali teoricamente a un passo. Due, per essere precisi e l’Italia non vuole fallire il doppio match point. Si comincia con i bulgari che, nel ranking, non fanno paura. In campo, un po’ di più. Nessuna corazzata, ma una organizzazione degna di nota e statistiche che ne comprovano atteggiamento pugnace e rendimento da non dormire sonni tranquillissimi. Secondi in classifica, quattro punti in meno degli azzurri, e zero sconfitte. Proprio come noi. Può bastare per evitare di essere vinti dalla presunzione. E per chi avesse ancora dubbi basta riavvolgere il nastro della gara d’andata e ricordare le pene patite. Lavorati ai fianchi, messi alle corde, aggrappati ad Osvaldo (doppietta e momentaneo vantaggio) e poi raggiunti di nuovo. Occhi aperti.

LA CHIAVE Per scardinare il muro bulgaro, molto parco nel concedere la verticalizzazione e la palla dietro al difensore, occorre fare l’apriscatole. Affidarsi alle cure di Andrea Pirlo, innescare Candreva e Insigne, che ha vinto il ballottaggio con Giaccherini; cercare la testa o la giocata interna di Gilardino. Che, con Balotelli squalificato (come Osvaldo e Montolivo), diventa il vertice avanzato degli azzurri.