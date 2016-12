Inter: Moratti e Thohir alle firme

- Il tempo di godersi la sua ultimada numero uno dei nerazzurri, poipasserà ufficialmente la mano cedendo la società aQuesto, almeno, è quanto trapela dopo il via libera definitivo dato dal presidente nerazzurro alla cessione del 70% del pacchetto azionario della Beneamata. L'incontro decisivo, quello in cui potrebbe essere messo tutto nero su bianco,

Gli ultimi giorni sono i peggiori, perché sono quelli dei ricordi, della passione e, perfino, di Inter-Juve. I nemici di sempre per l'ultima cena. Fa impressione anche solo a pensarci. Fatto sta che settimana prossima, proprio mentre Walter Ince Mazzarri farà il possibile per preparare al meglio la truppa in vista del derby d'Italia, Massimo Moratti comincerà davvero il suo miglio verde verso la cessione della sua Inter. Una cessione dolorosa, come spesso ripetuto, ma anche necessaria. E, soprattutto, una cessione decisa per il "bene dell'Inter".

Per questo indietro non si torna. Per questo, anche dopo la visita di ieri alla squadra, non è stato lecito pensare che il presidente potesse ripensarci. Il passaggio di mano si farà e, ora, si farà anche con una certa fretta. L'incontro decisivo potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì e si svolgerà con ogni probabilità a Londra. Prima, però, i legali delle due parti dovranno mettere a punto le ultime questioni e sciogliere i nodi di un accordo che, comunque, non è dei più semplici. Si parla di cento pagine di contratto, in cui dev'essere prevista ogni possibilità. Perfino quella che nessuno vuole nemmeno prendere in considerazione: che, cioè, una delle due parti venga meno agli impegni che verranno presi.

Nulla è lasciato al caso e per questo i tempi di una scelta già fatta si sono dilatati per tutta l'estate. Il caso, invece, ha forse voluto che l'ultima Inter di Moratti fosse quella di Inter-Juve. Quella della partita con la p maiuscola. Quella che ha dentro tutta la storia nerazzurra del patron. In quell'ora stramba da aperitivo Moratti potrà godersi la squadra di Mazzarri e ricordare. Ricordare tutto, da Ronaldo a Calciopoli, agli scudetti fino al triplete di Mourinho. Dolori e gioie di un'epoca. La sua.