Europei U-21, qualificazioni: Italia sconfitta 3-1 dal Belgio

IL COMMENTO DI LANDONI

"Largo ai giovani per favore". Il grido d'allarme lanciato a Rieti da Gigi Di Biagio, ct dell'Under 21, si materializza, quasi fosse una maledetta profezia, in 5 minuti. I 5 minuti di inizio secondo tempo quando l'Italia si fa raggiungere e sorpassare dal Belgio. Un grido d'allarme caduto nel vuoto dell'invasione straniera dei club di serie A. Con un ct costretto così a puntare su ragazzi che giocano in serie B, ben 8 in campo contro il Belgio. Senza più i Verratti, gli Insigne, i Borini, il ct Di Biagio, alla sua prima ufficiale, confida nella esperienza di Bardi, Bianchetti e Baselli, gli unici tre calciatori a militare in serie A.

Troppo poco, nella prima gara per le qualificazioni europee, nonostante siano proprio gli azzurri al 39esimo ad andare in vantaggio con l'italoargentino Battocchio, centrocampista del Watford di Zola, prima divisione inglese.

Sembra il colpo che possa sciogliere una squadra che si ritrova praticamente insieme per la prima volta, una squadra che quanto a cuore e detrminazione non difetta, ma la qualità, quella che fa la differenza è un valore tutto belga. Il Belgio di Tohrgen Hazard, fratello di Eden, attaccante del Chelsea di Mourinho, e di Malanda che in 5 minuti, quelli di inizio ripresa ribaltano gli azzurrini affossandone idee ed energie. L'Italia scompare, in campo resta solo il Belgio che dopo aver sfiorato più volte il colpo del ko lo infligge in pieno recupero con Carrasco. "Largo ai giovani per favore". L'Europeo di Di Biagio e degli azzurrini parte subito in salita.