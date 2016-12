Nazionale, Cesare Prandelli: "Non ho ancora deciso il mio futuro"

- In attesa del pass per Rio,prende tempo sul suo futuro e pensa alla. ", assolutamente no - ha detto prima del match valido per la qualificazione -. Ora sono concentrato sui tre punti, poi parleremo di progetti e programmi". "", ha aggiunto il ct, replicando alle voci di un suo addio alla panchina azzurra dopo i Mondiali.

Tutto rimandato, dunque. Per sapere qualcosa sul futuro del tecnico della Nazionale occorrerà attendere ancora. Per il ct i tempi non sono ancora maturi per prendere una decisione. Prima, infatti, c'è ancora da conquistare la qualificazione ai Mondiali. Il primo ostacolo si chiama Bulgaria e Prandelli vuole tenere alta la tensione in vista della sfida: "E' un avversario particolarmente difficile, dovremo stare molto attenti".



Il tecnico azzurro non ha ancora scelto l'undici da mandare in campo. Rimangono da definire gli ultimi dettagli sulla formazione, soprattutto nel reparto offensivo. "Giaccherini e Candreva con Gilardino? Decido dopo l'ultimo allenamento", ha spiegato il ct, che poi ha voluto fare una precisazione sul mancato impiego di El Shaarawy : "Sta bene, ma la partita non consente attaccanti che amano la profondità e gli spazi".