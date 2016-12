Lucescu: "Juve fortissima, sarà in finale di Champions"

foto LaPresse 16:45 - Mircea Lucescu, intervistato a Nyon in occasione del forum degli allenatori organizzato dalla Uefa, non ha dubbi: "La Juve già era forte e con Tevez si è completata. In panchina ha Conte, un grande: sono certo che raggiungerà la finale di Champions". Diverso il parere sul ritorno di Kakà al Milan: "E' stato un fuoriclasse, dovrà dimostrare di esserlo ancora". Infine, per il tecnico dello Shakhtar, una battuta sull'Inter: "Difficile pensarla senza Moratti". - Mircea Lucescu, intervistato a Nyon in occasione del forum degli allenatori organizzato dalla Uefa, non ha dubbi: "La Juve già era forte e con Tevez si è completata. In panchina ha Conte, un grande: sono certo che raggiungerà la finale di Champions". Diverso il parere sul ritorno di Kakà al Milan: "E' stato un fuoriclasse, dovrà dimostrare di esserlo ancora". Infine, per il tecnico dello Shakhtar, una battuta sull'Inter: "Difficile pensarla senza Moratti".

La sua Champions inizierà a giocarsela tra due settimane contro Manchester Utd, Bayer e Real Societad. Difficile ma non impossibile per Mircea Lucescu raggiungere gli ottavi con il suo Shakhtar, cercando così di ripetere il cammino che l'anno passato lo portò a scontrarsi e abbandonare la competizione europea solo di fronte al Borussia Dortmund. E proprio allora, in quell'occasione, l'allenatore romeno seppe pronosticare il cammino dei tedeschi verso la finale di Wembley. Oggi ha fatto altrettanto con la Juve e, scaramanzie a parte, la previsione verso l'epilogo del prossimo maggio a Lisbona, non ha nulla di azzardato. Con Tevez in campo e Conte in panchina per Mircea tutto è infatti possibile: possibile e difficile da immaginare invece un'Inter senza Moratti: "Sono molto legato ai nerazzurri - ha continuato l'ex allenatore interista. "Moratti è un grande uomo e un grande presidente, non riesco a vedere il club con un nuovo proprietario". Nuovo è intanto il Milan con il ritorno di Kakà: "E' stato un fuoriclasse ma dopo gli anni passati al Real, anni difficili, deve dimostrare di esserlo ancora. Di certo resta un grande nome, un colpo, dal punto di vista dell'immagine, molto importante".