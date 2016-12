Gomez: "Grazie Real ma volevo la Fiorentina"

foto LaPresse 14:31 - "Grazie Real Madrid ma preferisco la Fiorentina". Questo il succo dell'intervista di Mario Gomez al magazine tedesco Kicker in cui svela un succoso retroscena della sua estate in chiave calciomercato: Carlo Ancelotti lo voleva fortemente per il suo Real Madrid ma l'attaccante ha rifiutato per paura di restare in panchina. "L'offerta del Real era molto allettante, l'ho gradita, ma ho detto al mio agente che volevo solo e soltanto la Fiorentina". - "Grazie Real Madrid ma preferisco la Fiorentina". Questo il succo dell'intervista dial magazine tedesco Kicker in cui svela un succoso retroscena della sua estate in chiave calciomercato:lo voleva fortemente per il suoma l'attaccante ha rifiutato per. "L'offerta del Real era molto allettante, l'ho gradita, ma ho detto al mio agente che volevo solo e soltanto la Fiorentina".

Il bomber tedesco, la cui famiglia è molto tifosa dei blancos (per le origini spagnole, ndr), ha poi precisato: "Non mi interessa giocare la metà delle partite in un club di primissimo livello. Io voglio giocare sempre, domenica, mercoledì e ancora domenica". Gomez ha militato nelle ultime quattro stagioni nel Bayern Monaco, con cui ha realizzato 112 reti in 172 gare.