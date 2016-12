Bale, slitta il matrimonio: il padre della fidanzata è in carcere  

- Quando si tratta di grandi avvenimentiè costretto ad aspettare. Rinviare. E' successo per la firma col, succede ora - almeno stando a quanto riportato dal Mirror - per il. Le nozze, già programmate, sarebbero statedopo l'della ragazza, in cella negli Usa con le accuse di riciclaggio e frode. "", avrebbe rivelato un conoscente.

Per sposare il Real Madrid, a margine di un lungo corteggiamento, ci ha messo oltre un mese; il tempo di assistere ad un estenuante braccio di ferro tra Tottenham e Merengues, finire con costanza da record sulle prime pagine dei giornali sportivi e mettere finalmente la firma su un contratto faraonico. Degno compare dell'affare più costoso nella storia del calcio. Fin qui, vale il concetto che può capitare. Ma evidentemente quando si tratta di unirsi a un grande amore, in questo caso il più grande di sempre, Gareth Bale entra in rotta di collisione con la fortuna.

Dopo il travagliato sì al Real Madrid, viene procrastinato anche quello alla sua amatissima Emma Rhys-Jones, 23 anni: la futura moglie del calciatore più pagato della galassia, ma anche e soprattutto l'amore di sempre del buon Gareth. A ritardare le nozze, stando a quanto riporta il Mirror, sarebbe stato l'arresto del padre della ragazza, finito nei guai con le accuse di riciclaggio e presunta frode da tre milioni di sterline. L'uomo è in custodia cautelare negli Stati Uniti, ma potrebbe tornare in Inghilterra, in regime di libertà su cauzione, per assistere al matrimonio della figlia prima di essere sottoposto al processo. La fidanzata di Bale è apparsa sorridente nel corso della presentazione del gallese al Bernabeu, ma gli amici - sempre secondo il Mirror- assicurano che ha il cuore a pezzi. "Stavano progettando di sposarsi - ha detto un conoscente della coppia citato dal tabloid inglese - quando suo padre è stato arrestato". La ragazza ci terrebbe, ovviamente, a pronunciare il sì accompagnata sull'altare dal papà. Un portavoce di Bale, ascoltato sull'argomento, ha preferito non commentare la vicenda.