Roberto Mancini: "La Nazionale è una priorità"

foto LaPresse 12:24 - Roberto Mancini non direbbe "no" alla Nazionale, ma per il momento non vuole pensarci. L'ex tecnico del Manchester City è uno dei candidati all'eredità di Cesare Prandelli alla guida dell'Italia dopo il Mondiale in Brasile: "Ora c'è Cesare, nel futuro si vedrà - ha dichiarato Mancini a Il Secolo XIX -. Certo la Nazionale è sempre la Nazionale, è una priorità su tutto". Lo jesino però non agita le acque: "Vedremo, lasciamo lavorare Prandelli".

Attualmente senza una panchina dopo l'addio alla guida del City, Roberto Mancini - insieme ad Allegri, Conte e tanti altri - è in lizza per prendere il posto di Prandelli come ct azzurro. "Dipende sempre tutto dai progetti che si prospettano - spiega Mancini sviando la risposta -, ma ripeto che la Nazionale è sempre la Nazionale. Non è qualcosa di secondario, deve essere una priorità per tutti. Oggi il ct è Prandelli e dobbiamo lasciarlo lavorare in pace. Direi che ha un anno di fronte assai impegnativo".