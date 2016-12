Nel 2006 Neymar era del Real Madrid: saltò per 60mila euro 

12:36

- Maledetti 60mila euro. Nel 2006, un giovanissimo 14enneaveva firmato per il Real Madrid, ma dopo due settimane di allenamento l'accordo saltò per colpa, appunto, di 60mila euro. Ossia i soldi che rappresentavano la commissione per l'agente Wagner Ribeiro che aveva portato il talento in Spagna, accompagnato anche dal padre. I Blancos si rifiutarono di pagare e contratto "stracciato". Pensare che ora il Barça lo ha acquistato per 57 milioni di euro dal Santos.