Milan, Kakà: "Non sono mai andato via"

- Peri quattro anni alsono già il passato: "E' come se non fossi mai andato via dal Milan". Lo ha ripetuto più volte anche l'ad, al fianco del brasiliano durante la presentazione ufficiale: "Con lui c'è un rapporto affettivo incredibile: è tre anni che proviamo a riportarlo a casa". Ricky ha due grandi obiettivi: "Qui per ritrovare la gioia di giocare a calcio. E penso che possiamo vincere in Italia e in Europa".

A Milanello è arrivata anche Barbara Berlusconi che ha pranzato con Kakà e la squadra: "Bentornato Ricky, oggi si chiude una ferita aperta da quattro anni nel cuore dei tifosi del Milan".

Kakà: "Al Real giocavo con il 4-2-3-1 e giocavo dove mi trovo bene. Non era il ruolo il mio problema. Dopo la pubalgia e gli arriva di Ozil e Di Maria sono iniziati i problemi. Quando ho avuto le opportunità non penso di aver fatto male"

Kakà: "Il Milan è tra le sette più grandi squadre d'Europa e noi dobbiamo puntare alla vittoria"

Kakà: "Non ho scelto di venire al Milan perché ho parlato con il ct del Brasile Scolari"

Galliani annuncia: "Alle 13 Kakà pranzerà con la squadra"

Galliani: "Non è stato Kakà a voler andar via, ma è stato il Milan che ha deciso di vendere Ricky al Real Madrid. Il passato non ha rimedio, in quel momento pensavo fosse giusto"

Kakà: "La trattativa tra mio padre e Galliani è partita alle 5 del pomeriggio e mio padre è tornato a casa a mezzanotte. MI ha detto come stavano le cose e mi ha lasciato tempo per decidere. Dopo aver parlato con mia moglie Carolina ho deciso di tornare. Alle 2:30 ho chiamato Galliani per 5 volte, ma non mi rispondeva: dormiva. Poi l'ho svegliato e gli ho comunicato la mia decisione".

Hai sentito Berlusconi?

Kakà: "Sì l'ho sentito, era molto contento e mi ha fatto gli auguri. Ci siamo detti un po' di cose, ma nulla di speciale. Mi ha fatto molto piacere sentirlo"

Galliani con foglietto alla mano: "A livello internazionale negli ultimi 5 anni ci sono solo 7 club che hanno fatto i group stage di Champions. Il Milan è l'unica squadra italiana. In Italia, invece, abbiamo fatto 378 punti contro i 358 della Juve e i 354 dell'Inter. Quindi siamo i migliori e voi dovreste capirlo (rivolgendosi a giornalisti). Questa è la legge dei numeri. Ricordo che il Milan ha vinto una scudetto tre anni fa, due anni fa siamo stati in testa fino ad aprile e invece leggo che la Juve ha dominato. Nel 2013 siamo arrivati terzi. Rivendico la storia del Milan. Bisogna ricordarsi sempre che non c'è motivo di avere sudditanza psicologica"

Kakà: "Io penso che il Milan possa vincere in Italia e fare molto bene in Europa. Ci sono giocatori molto importanti e abituati alle pressioni"

Galliani su Honda: "E' finito il mercato da un giorno, aspettiamo a parlare del mercato di gennaio per favore. Ricky resta per due anni. Nessuna staffeta con Kakà. Posso assicurarvi che non c'è niente sui Los Angeles Galaxy"

Kakà: "Io per giocare sono pronto. Ho fatto un'amichevole con il Real giovedì e ho segnato due gol. Non so quanto ci vorrà per ritrovare la voglia di giocare. Ma sono pronto"

Kakà su Balotelli: "Mario è un grandissimo giocatore. Penso che possiamo fare bene insieme. Anche con Matri, Robinho ed El Shaarawy"

Kakà su Sheva e Mourinho: "Ho parlato con Sheva un paio di volte e l'ho trovato a Miami questa estate. Non è stata colpa di Mourinho la mia esperienza a Madrid. Ho sempre cercato di avere la sua fiducia, ma lui aveva altre idee. MI sono sempre stato messo a disposizione. E' un allenatore che mi ha spronato più volte"

Galliani: "In questi quattro anni ero uno dei 15mila orfani di Kakà. Mi auguro che ritornino allo stadio... Abbiamo i dati sugli abbonati e quelli che l'hanno disdetto nel 2009 non l'hanno più rifatto. Siamo andati a riprendere Kakà perché ci serviva sul campo: vogliamo giocare con il trequartista".

Kakà su Ancelotti: "Il mister è stato molto sincero e bravo in questo mese e mezzo. Abbiamo parlato molto, ma poi il Real aveva altre idee. Gli spazi erano sempre meno per me e in accordo con Carlo abbiamo deciso la mia partenza.

Kakà: "A Madrid è stata un'esperienza molto bella a livello personale: sono cresciuto tanto. Professionalmente parlando non è data come speravo e come molti si aspettavano. Sono veramente contento di essere stato parte della storia del Real Madrid, anche se è andata come è andata. Lì, però, ho perso la gioia di giocare. Qui è il posto giusto per ritrovarla".

Galliani: "L'idea Kakà è nata nel momento in cui abbiamo ceduto Boateng. Ricky sostituisce il Boa. Matri va a rimpiazzare il giovane Petagna. Abbiamo deciso di cambiare modulo ed ecco Kakà"

Che ruole vorresti fare?

"Preferisco parlare prima con l'allenatore. I mie ruoli sono sempre stato quelli, trequartista dietro le punte o seconda punti. Ora vediamo cosa servirà all'allenatore e capiremo meglio"

Kakà: "Quando ho filmato il momento del taglio della torta e il brindisi da "Giannino" volevo mostrare le mie emozioni incredibili"

Pellegatti: "Che Milan ti aspetti?"

Kakà: "Io sono abituato a un Milan vincente. Ora le condizioni sono cambiate, ma qui ci sono tanti giocatori importanti. Io penso che possiamo fare molto bene. Io sono venuto qui perché devo ritrovare la gioia di giocare a calcio"

Kakà: "In questi 4 anni non ho mai avuto continuità al Real. Ora potrò avere una certa continuità: è una grande sfida"

Pellegatti, dopo il retroscena della fumata bianca alle 2:35 svelato da Galliani, fa notare: "I purosangue nascono solo di notte". L'ad scherza: "Sono nato alle 11 di notte"

Galliani: "Ancelotti dieci anni fa dopo il pirmo allenamento di Kakà mi chiamò e mi disse 'ma dove avete preso questo fenomeno?'. Allora fu merito di Braida e Leonardo che spinsero moltissimo per l'acquisto di Kakà. Quel 15 agosto 2003 è stato pazzesco. Quest'anno pensavo di non farcela. Ma voglio ringraziare il Real Madrid che si sono comportati da amici. Voglio ringraziare anche il papà di Ricky. Kakà ha dimostrato il suo affetto per il Milan facendo un grande sacrificio economico, che però non vi diremo. Quest'anno miracolosamente ce l'abbiamo fatta. Quando sono partito per Madrid non pensavo di farcela: sono partito senza speranze, ma se non lo facevo non succedeva niente. Alle 2:35 di notte la fumata bianca: habemus Kakà"

Galliani: "In questa trattativa c'è stato molto cuore. Noi abbiamo cercato Kakà, in pieno accordo con Allegri, perché abbiamo capito che dopo la partenza di Boateng dovessimo cambiare modulo, dal 4-3-3 al 4-3-1-2. E' stata una scelta di cuore e tecnica, concordata anche con Berlusconi. Voglio dire ai tifosi che, al di là dell'affetto, abbiamo cercato Ricky perché pensiamo ci possa dare una mano in campo"

Kakà: "Ora è una situazione nuova. Devo essere un leader ed è un ruolo nuovo. Spero di restare tante stagioni. Voglio aiutare questi ragazzi e poi devo imparere ancora tanto anche io"

Il ritorno a Milanello, che emozioni senti?

"Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza veramente bella. Sono dei giorni speciali questi. Ieri con mia moglie abbiamo ripercorso la nostra storia. Dieci anni fa arrivavo al Milan in un'altra situazione, ma sono le stesse sensazioni. Mi sembra di non essere mai andato via. E' tutto molto bello"

Galliani: "Kakà non è mai andato via. E 2/3 anni che ci riproviamo a portare a casa Kakà. Con lui si è creato un rapporto di affetto incredibile. I sentimenti non si possono giudicare. Aver riportato a casa Kakà ha riportato la gioia a molti tifosi rossoneri. Domenica mentre stavo trattando con il Real il presidente Berlusconi mi ha chiamato 4 volte, una cosa mai successo. Una trattativa fatta con entusiasmo diverso rispetto alle altre. Bentornato a casa Ricky". Applauso da parte della sala stampa e parte un video con le immagini di Kakà in rossonero sulle note di "Amici mai" di Venditti.

Galliani: "Buongiorno. Oggi è una grande gioia per la nostra società. Siamo molto molto molto molto contenti del ritorno a casa di Ricky Kakà dopo 4 anni. Sei anni al Milan: una storia fantastica che non è mai finita". L'ad rossonero elenca i numeri e la carriera dell'attaccante.

12:07 Kakà è arrivato al fianco di Adriano Galliani. Abito nero e cravatta per il brasiliano. Subito le foto di rito con la maglia rossonera