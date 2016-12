Napoli, ecco l'obiettivo di Benitez: "Fare tanti gol"

foto LaPresse 22:15 - Rafa Benitez è carico per la stagione appena cominciata e che vede il suo Napoli lì in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tecnico dei partenopei ha un unica idea in testa, quella di "fare tanti gol". Solo così la squadra potrà lottare per lo scudetto. Su tutti, però, ha brillato la stella di Hamsik, ma Rafa non vuole sentire parlare dei singoli: "Il merito è di tutti", ha spiegato al forum dalla Uefa per allenatori di elite. è carico per la stagione appena cominciata e che vede il suolì in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tecnico dei partenopei ha un unica idea in testa, quella di "fare tanti gol". Solo così la squadra potrà lottare per lo scudetto. Su tutti, però, ha brillato la stella di Hamsik, ma Rafa non vuole sentire parlare dei singoli: "Il merito è di tutti", ha spiegato al forum dalla Uefa per allenatori di elite.

Poi le domande anche sulla città: "Mi ricorda Liverpool". Il paragone fra Napoli e Liverpool non è, però, riferito al clima ma "da come le due città vivono il calcio, dalla passione dei tifosi". Particolarmente apprezzato dal tecnico Posillipo che è riuscito a visitare. Poi l'esame di "cucina" tra domande su scialatielli e mozzarrella "ma assaggio tutto" ha detto sorridendo.

Benitez ha voluto parlare anche del fatto di essere stato invitato al Forum della Uefa: "E' motivo di grande orgoglio per la città e per la società che si parli di noi come un elemento del calcio più importante".

Altra puntata poi anche sui i vari obiettivi del Napoli. "In Inghilterra mi indicavano come un allenatore di Coppa... ma si dimenticavano dei due campionati vinti col Valencia. Ora però è importante concentrarsi solo sulla prossima gara, quella contro l'Atalanta. Abbiamo tanti avversari di altissimo livello, perciò è inutile proiettarsi troppo in avanti''. L'ex-allenatore dell'Inter e del Chelsea ha infine aggiunto di essere "molto contento che il Napoli segni parecchi gol. Speriamo continui così".

E sul momento magico di Hamsik, si è alla fine sbottonato dicendo che lo slovacco "può diventare un giocatore fortissimo".