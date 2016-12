Antonio Conte: "Nazionale? Prandelli uomo giusto al posto giusto"

12:11

non ha dubbi, sceglie ancora Prandelli per la guida dell'Italia. "Per me la nazionale è guidata dall'uomo giusto al posto giusto", ha detto al termine della prima giornata del Forum per allenatori di elite allestito dall'Uefa a Nyon (Svizzera). "Non so quel che succederà dopo il Mondiale in Brasile, ma chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Per quanto mi riguarda, ho un contratto con la Juve e sono felicissimo a Torino".