Roma-Totti, rinnovo del contratto pronto: giallorosso a vita

La fumata bianca è prevista entro fine mese: Totti e la Roma sono vicinissimi al rinnovo del contratto. In scadenza a giugno 2014, il capitano sta per legarsi per altre due stagioni ai colori giallorossi: la società inizialmente spingeva per un accordo di un solo anno, i contatti degli ultimi giorni hanno portato a limare le distanze, anche quelle economiche visto che Totti dovrebbe percepire così come richiesto 3,5 mln e mezzo a stagione.

Avanti dunque sino al 2016. Assieme per sempre, prima sul campo, poi come dirigente: i prossimi dieci giorni saranno utilizzati per limare gli ultimi, ovvi, dettagli. Ma il più è fatto: ora la palla spetta ad Adolfo Leonardi, il commercialista di Totti, e Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma: spetta a loro tradurre l'accordo di massima nero su bianco e stilare il contratto su cui il capitano è pronto a mettere il sigillo. L'ingaggio sarà di 3,5 milioni all'anno: nel 2016, alla scadenza dell'accordo e alla soglia dei 40 anni, per Totti si prepara poi un futuro con un ruolo di rappresentanza - da uomo immagine del club - per i successivi 5 anni.