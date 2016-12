foto LaPresse

16:13

- L'importanza di chiamarsi: l'attaccante che già di per sé non passa inosservato si presenta acon unae poi non è neanche banale quando risponde alla domanda su: "e...". Balo, che è squalificato per la partita contro lavalida per le qualificazioni aisi è aggregato da oggi ai compagni in ritiro da lunedì su permesso della Federazione.