Buffon: "L'addio di Prandelli è un 'non problema' e Conte non ha abdicato" 

foto LaPresse 16:22 - "L'eventuale addio di Prandelli è un 'non problema', avverto un'ansia intempestiva. Pensiamo a fare bene le qualificazioni e a giocare un grande Mondiale". Così Gigi Buffon sul futuro dell'attuale ct dopo il Brasile. "Lui alla Juve? Merita un grande club ma sono in imbarazzo. E non credo che Conte abbia adbicato". E ancora: "Rifiutare un'eventuale chiamata in Nazionale è come sputare su una fortuna. Quando mi diranno basta ne prenderò atto". - "L'eventuale addio diè un 'non problema', avverto un'ansia intempestiva. Pensiamo a fare bene le qualificazioni e a giocare un grande Mondiale". Cosìsul futuro dell'attuale ct dopo il Brasile. "Lui alla Juve? Merita un grande club ma sono in imbarazzo. E non credo cheabbia adbicato". E ancora: "Rifiutare un'eventuale chiamata in Nazionale è come sputare su una fortuna. Quando mi diranno basta ne prenderò atto".

"Quello del ct della nazionale dopo i Mondiali è un non problema - ha detto ancora il portiere della Nazionale e della Juve - Avverto un'ansia imtempestiva. Non credo che Conte abbia abdicato - ha aggiunto sull'ipotesi di un cambio di panchine Juve-Italia - Ma non è il caso di fare spot per l'uno o per l'altro. Prandelli alla Juve? Per le sue capacità merita un grande club, ma sono in imbarazzo".



Buffon è a due partite dal record di presenze in azzurro, 136 come Fabio Cannavaro: "Per me rappresentare e giocare per il mio Paese, per la mia Nazionale, è qualcosa di irrinunciabile, una fortuna che in pochi hanno, ecco perché non sarò mai io a dire basta, sarebbe come una specie di diserzione. Se dovessero un domani decidere di non chiamarmi più o di mettermi in panchina per il bene della Nazionale, non ci saranno problemi ma non sarò mai io a dire basta, anche solo il pensarlo è un atto di presunzione. Io resto agli ordini, faccio il giocatore, non sono il presidente o il proprietario della Nazionale, solo quando mi diranno fatti da parte ne prenderò atto e saluterò".



L'Italia scenderà in campo venerdì sera contro la Bulgaria in un match decisivo per la qualificazione a Brasile 2014: "Sono preoccupato come lo sono prima di tutte queste partite che sono determinanti per la qualificazione - ha ammesso Buffon - Un traguardo, questo, che ci meriteremmo per quello che abbiamo fatto finora ma che ancora non è certo. Ci vorrà attenzione per centrarlo iniziando dalla prossima gara". Nell'ultimo turno di campionato sono stati diversi gli errori degli estremi difensori ma Buffon difende la categoria: "Bisogna partire dal presupposto che il ruolo del portiere è diventato difficilissimo. In Italia poi si cerca sempre un colpevole o di sottolineare l'errore all'infinito. All'estero ci passano sopra, pensano a quanto di buono fatto da quel giocatore, non dall'errore. In Italia si giudica in base agli errori non ai meriti".