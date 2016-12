Inter, Milito: sabato test decisivo in vista della Juve

foto LaPresse 14:30 - "Giocare contro la Juve? Vediamo, io ci spero", ha detto Milito sabato scorso, dopo la seconda uscita con i ragazzi della Primavera contro il Cittadella per mettere minuti nelle gambe dopo il ritorno dal grave infortunio rimediato al ginocchio sinistro. E sabato prossimo per il Principe è previsto il test chiave per capire se sarà abile e convocabile da Mazzarri: l'Inter ha organizzato a tal proposito un'amichevole alla Pinetina contro il Lugano. - "Giocare contro la Juve? Vediamo, io ci spero", ha dettosabato scorso, dopo la seconda uscita con i ragazzi dellacontro il Cittadella per mettere minuti nelle gambe dopo il ritorno dal grave infortunio rimediato al ginocchio sinistro. E sabato prossimo per il Principe è previsto il test chiave per capire se sarà abile e convocabile da Mazzarri: l'Inter ha organizzato a tal proposito un'amichevole alla Pinetina contro il

Per Milito c'è però un'altra partita che si giocherà con la società. Già sul finire della scorsa stagione l'Inter aveva chiesto ai suoi ultimi big di spalmare il loro compenso. I 5 milioni di Milito e i 4 e mezzo di Cambiasso rappresentano un problema che il club nerazzurro ammortizzerebbe dividendo il pagamento in 2 anni con un incremento di guadagno per gli argentini.



Tornando al match contro la Juve buone notizie per i tifosi: la nuova formula di vendita dei biglietti. Niente più code, ritardi e polemiche davanti ai botteghini: chi compra online avrà la possibilità, già dalla gara contro i bianconeri, di stamparsi il tagliando per l'accesso diretto allo stadio.