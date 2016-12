Napoli, Paolo Cannavaro: "Ho 6 palle, sono duro a morire" 

foto LaPresse 15:11 - Che il futuro napoletano di Paolo Cannavaro fosse in bilico, lo hanno dimostrato gli ultimi giorni di mercato in cui il nome del capitano azzurro è finito al centro di possibili scambi. Ma il difensore, in panchina nelle prime due gare di campionato, si rilancia via Instagram: "Per giocare nel Napoli ci vogliono 2 palle enormi... io a volte ho pensato che addirittura ne avevo 4... ora invece mi accorgo che ne ho 6! Duro a morire nel bene e nel male!". - Che il futuro napoletano difosse in bilico, lo hanno dimostrato gli ultimi giorni di mercato in cui il nome del capitano azzurro è finito al centro di possibili scambi. Ma il difensore, in panchina nelle prime due gare di campionato, si rilancia via Instagram: "Per giocare nel Napoli ci vogliono 2 palle enormi... io a volte ho pensato che addirittura ne avevo 4... ora invece mi accorgo che ne ho 6! Duro a morire nel bene e nel male!".

Per Cannavaro si era fatto avanti anche il Milan, che sperava di portarlo a San Siro in cambio di Zaccardo. E anche l'Inter aveva chiesto informazioni. Tuttavia Paolo ha fatto una scelta di cuore, anche se gli ultimi giorni sono stati difficili. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', il giocatore si sarebbe confidato anche con degli amici: "Non mi sento uno con le stampelle, voglio rimanere e dimostrare di poter giocare con questa maglia". Concetto ribadito poco dopo - e in modo più colorito - su Instagram. Fra lui e Benitez al momento il feeling non è ai massimi storici. Ma Cannavaro, il cui contratto cade a giugno 2015, non getta la spugna.