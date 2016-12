Milan, Boateng: "Mi ha chiamato Berlusconi"

foto LaPresse 14:00 - Il trasferimento inaspettato di Boateng allo Schalke è stato condito da un retroscena curioso durante le sue ultime ore da rossonero, raccontate dal giocatore a SportBild: "Il presidente Berlusconi ha voluto sentire di nuovo dalla mia voce che me ne sarei andato". Poi Prince precisa "Per me il calcio è come la relazione con una donna. Se tu le dici che ti piace stare con lei e lei è contenta, si troverà sempre un modo per renderlo possibile". - Il trasferimento inaspettato diè stato condito da uncurioso durante le sue ultime ore da rossonero, raccontate dal giocatore a: "Il presidenteha voluto sentire di nuovo dalla mia voce che me ne sarei andato". Poi Prince precisa ". Se tu le dici che ti piace stare con lei e lei è contenta, si troverà sempre un modo per renderlo possibile".

"Ora sono felice allo Schalke 04". Nella squadra tedesca, Boateng ha abbandonato la maglia numero 10, già in possesso di Draxler per la 9: "Quando hai un giocatore come Draxler in squadra è giusto che il 10 lo abbia lui - conclude il ghanese -. E' uno dei migliori giocatori al mondo in relazione alla sua età".