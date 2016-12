Real Madrid, Bale: "Ho realizzato il mio sogno"

12:46 - "Ho realizzato il mio sogno. Seguo il Real sin da quando ero bambino e sono pronto per giocare al Santiago Bernabeu, lo stadio più bello del mondo". Queste le parole piene di entusiasmo del neo madridista Gareth Bale. Il fenomeno gallese, intervistato dallo sponsor Adidas, racconta i suoi primi giorni nel mondo Real: "E' meraviglioso essere qua. Ora devo imparare la lingua, spero di farlo nel più breve tempo possibile." L'ex Tottenham si sofferma poi sulle sensazioni provate nel visitare il mitico Bernabeu, il suo prossimo palcoscenico: "E' uno stadio unico. Mi è capitato di giocare su quel campo con il Tottenham: ricordo una bolgia incredibile, non riuscivo a sentire me stesso. Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita lì". Bale, primo gallese della storia del Real Madrid e presentato pochi giorni fa in uno stadio gremito di tifosi, è dunque finalmente pronto a indossare la camiseta blanca e a iniziare la nuova avventura.