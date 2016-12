Bale spacca il Real: Cristiano Ronaldo "spara" sul gallese

12:47

- Per sua fortunaè in nazionale e non sente quel che si agita adopo la sua presentazione. Che il gallese non fosse il benvenuto nello spogliatoio delera risaputo, tra l'altro non ha ancora incontrato nè i compagni nè l'allenatore. Ma in queste ore sono usciti allo scoperto, criticando apertamente l'effetto collaterale dell'arrivo di Bale, cioè la dipartita di, "l'ultimo di cui mi sarei privato" ha detto il capitano madridista.Il dibattito appassiona tifosi e media, specie dopo le parole del tedesco "Non sentivo la fiducia di Ancelotti". Colpa di Carletto dunque? In realtà si sono uniti vari fattori: il padre di Ozil chiedeva un aumento di stipendio (voleva arrivare a 7 milioni) sgradito a, infastidito anche dalle voci sulla vita notturna del tedesco, inoltre l'arrivo die poi digli toglievano spazio, infine il presidente madridista vendendolo per una cifra tre volte superiore a quella d'acquisto si è ingolosito di una notevole plusvalenza di bilancio visto che i numeri dell'affare Bale sono spaventosi: aidell'acquisto bisogna aggiungerne infatti altridi investimento sul salario del giocatore come risulta dai sei anni di contratto firmati dal club blanco, su cui però c'è omertà.Perez ha chiesto al procuratore di Bale di raccontare in giro che il suo assistito prende non gli otto e mezzo netti annuali concordati ma sei per non far imbestialireche da un anno chiede invano di scavallare la cifra di sei. A Barcellona intanto Rosell confessa cheè costato più dei 57 dichiarati. Vanno aggiunti 24 per due amichevoli col Santos e per giovani del vivaio paulista. Totalee forse c'è ancora altro da scoprire.