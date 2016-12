L'Inter ricorda Facchetti: "Giacinto sempre insieme a noi"

foto LaPresse 11:50 - 4 settembre 2006. Da quel giorno tanto è successo e cambiato: la sua Inter ha vinto tutto, è salita sul tetto del mondo, è poi rotolata giù e oggi, mentre vive la vigilia di un passaggio epocale, studia per tornare grande. In tutto questo, indelebile, è rimasto il ricordo di Giacinto Facchetti che proprio quel giorno ci lasciava. Fuoriclasse in campo, grande dirigente poi: simbolo e bandiera dell'Inter che oggi lo ricorda con infinito affetto. Da quel giorno tanto è successo e cambiato: la sua Inter ha vinto tutto, è salita sul tetto del mondo, è poi rotolata giù e oggi, mentre vive la vigilia di un passaggio epocale, studia per tornare grande. In tutto questo, indelebile, è rimasto il ricordo di Giacinto Facchetti che proprio quel giorno ci lasciava. Fuoriclasse in campo, grande dirigente poi:che oggi lo ricorda con infinito affetto.

Elegante. Questo il suo tratto distintivo. In campo e fuori. Forte, sicuro, deciso. Una vita per l'Inter, per i colori nerazzurri. Sulla fascia prima, dietro una scrivania poi. Da Angelo Moratti a Massimo: dalla "Grande Inter" di Helenio Herrera a quella che poco dopo la sua scomparsa avrebbe ancora dominato in Italia, in Europa, nel Mondo. Signore, sempre. Anche nella malattia che sette anni fa, all'alba di Calciopoli, se lo è portato via. Simbolo nerazzurro ma non solo. Emblema di un'Italia non incline al compromesso, all'inciucio, alla vuota furberia. Oggi ancora, oggi sempre più presente nel cuore e nelle menti di chi con lui ha gioito e per lui ha pianto. E ora che la sua Inter si prepara a un salto epocale, a una svolta che porterà il club verso una nuova dimensione, il "Cipe" è la bandiera che fa da ponte tra passato e futuro. Imprescindibile. Per sempre presente.