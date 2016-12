Allegri esce allo scoperto: "La Nazionale mi interessa" 

"Penso a fare bene, al meglio, questa stagione -dice il tecnico-. Io ci tenevo a giocare la Champions League. Non avevo in mente di lasciare il Milan, la scorsa stagione". Ha sfiorato l'esonero, però. "Parlo spesso col presidente. Ho un buon rapporto. Non credo di essere mai stato vicino all'esonero: quando sono andato a parlare con lui, non ho mai percepito questa possibilità".

Il tecnico livornese ribadisce poi il proprio interesse per la panchina azzurra: "Per un allenatore il sogno, il desiderio è allenare un giorno la nazionale del proprio Paese, e lo è anche per me. Ora sono al Milan e sono contento, la Nazionale ha un ottimo c.t. e rimaniamo ognuno sulla propria panchina. La Nazionale è una cosa a cui ambisco, che sia ora, fra 5 o 10 anni mi piacerebbe farlo".