Napoli, arriva la pizza "mimetica"

foto LaPresse 11:52 - Incredibile a Napoli: è arrivata anche la pizza "mimetica". Il piatto, che è stato presentato al Pizza Village di Napoli da Salvatore Vesi, è stata mutuata dalla terza maglia dei Partenopei. Il pizzaiolo napoletano che gestisce diverse pizzerie tra cui quella "storica" di Piazza Miraglia ha poi spiegato la genesi: "Una maglia spettacolare e abbiamo voluto omaggiarla con una pizza che abbiamo chiamato Oj vita mia in onore dell'inno del Napoli».

La pizza è un calzone imbottito con pomodorini, rucola e provola, ma una volta chiuso viene ricoperto con una salsa di pesto e panna che gli conferisce il particolare aspetto "mimetico". Poi Vesi invita tutta la squadra ad assaggiarla: "Aspettiamo il Pipita Higuain, De Laurentiis, Hamsik e tutti gli azzurri. In fondo prima di una partita non c'è niente di meglio che una pizza napoletana per rendere al meglio".