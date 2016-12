Moratti-Kakà, tre anni dopo... 

12:29 - "Volevo Kakà". Certi amori non tramontano: e Massimo Moratti l'ha detto, ieri sera. Storia di calcio e storia del calcio (recente). Perché l'Inter all'inseguimento di Ricardo, neomilanista di ritorno, comincia subito dopo l'addio di Mourinho all'Inter del Triplete.

8 settembre 2010: Kakà è reduce dalla prima, deludente stagione al Real Madrid. Infortuni e ricadute e l'arrivo di Mou a Madrid che lo emargina dal gruppo dei migliori. L'Inter si fa avanti, su suggerimento del tecnico portoghese.

12 ottobre 2010: intervistato, Kakà parla del suo futuro. "Dopo una sola stagione a Madrid, non penso a imminente un ritorno in Italia. Al Milan o all'Inter. Ne sento parlare, ma devo trovare il mio spazio qui a Madrid".

22 agosto 2011: Moratti parla di un top player in arrivo. L'identikit porta (ancora) a Kakà. Florentino Perez fissa il prezzo: 40 milioni.

26 luglio 2012: Mourinho avanza una proporta ai nerazzurri, e telefona al presidente Moratti. Maicon in cambio di Kakà. (Maicon verrà poi ceduto al Manchester City di Mancini)