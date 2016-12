Europa League, presentate le liste di Lazio e Fiorentina 

foto LaPresse

10:18

- Lazio e Fiorentina hanno consegnato all'Uefa le liste per la prossima Europa League. In quella di Petkovic manca a sorpresa il difensore brasiliano André Dias, oltre alla new entry Vinicius, arrivato in estate dal Cruzeiro. C'è invece Bryan Perea, tesserato in volata al posto di Yilmaz. Molte le assenze in quella viola: da Vargas, ormai fuori dai piani di Montella, passando per i nuovi arrivi Vecino e Rebic. Out anche Wolski.