Inter, Belfodil a caccia di una maglia da titolare 

è fiducioso sul suo futuro all', convinto che con pazienza e allenandosi duramente riuscirà a ritagliarsi un ruolo importante in squadra: ", normale in un grande club, e sono felice per aver aiutato la squadra a trionfare nell'ultima giornata di campionato contro il Catania., per ora è fondamentale riuscire ad ambientarmi".

L'algerino, che fino a ora non è mai stato titolare in partite ufficiali disputate con l'Inter, ha avuto modo di mettersi in luce soltanto in alcuni spezzoni di partita, sfiorando il gol, come nell'ultima gara di campionato contro il Catania. Proprio per questo, prima della chiusura del mercato, il suo nome era stato accostato al Sassuolo, pensando che l'Inter potesse cederlo in prestito per concedergli un minutaggio maggiore. Belfodil ha invece deciso di rimanere in nerazzurro preferendo approfittare delle occasioni che Mazzarri gli concederà.

Ishak, intanto, potrà mettersi in mostra nella prossima partita della nazionale Algerina contro il Mali, valevole per la qualificazione al Mondiale 2014. La speranza dei tifosi interisti è che possa sbloccarsi e ripetersi con la maglia nerazzurra.