Milan: in lista Champions c'è Pazzini, tagliato Niang 

- Sorpresa in casa Milan:, a causa di un clamoroso errore durante la compilazione,non è stato inserito nella lista, ma c'èche dovrebbe rientrare dall'infortunio a novembre. In attacco ci sono anche Kakà, Balotelli, El Shaarawy, Robinho, Matri. Nei 25 che affronteranno Barcellona, Celtic e Ajax presente, un po' a sorpresa, il nuovo acquisto Birsa. Tagliato Saponara, oggetto ancora misterioso perché infortunato.

Niang non potrà vendicare così il palo del Camp Nou contro il Barcellona nei quarti di finale dello scorsa Champions. Un errore che è costato caro ai rossoneri, a cui si aggiunge quello della società nella presentazione delle liste. Umberto Gandini, direttore organizzativo del club di via Turati, ha commesso uno strafalcione marchiano durante la compilazione dell'elenco, non inserendo El Shaarawy (come permesso dal regolamento) nella lista B, quella destinata ai giovani che fra i 15 e i 21 anni hanno militato per almeno due stagioni nel club. Di fatti, sarebbe rimasto un posto a disposizione di Niang, che beffardamente si ritrova a casa.

Lo stesso Gandini, attraverso un comunicato apparso sul sito del Milan, si è scusato per l'accaduto: "Umberto Gandini, Direttore organizzativo AC Milan, si assume la responsabilità dell'errore nella compilazione delle liste Champions League per non aver tenuto conto nella redazione delle stesse della normativa Uefa che permette l'iscrizione in lista B dei giocatori nati dopo il 1 gennaio 1992 con almeno due stagioni di militanza nel Club tra i 15 e i 21 anni. Umberto Gandini si dispiace di questo errore e chiede scusa a tutte le parti professionalmente interessate e ai tifosi rossoneri".