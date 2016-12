Brasile, Scolari convoca di nuovo Pato

torna in Nazionale. Il giocatore del, che lunedì ha compiuto 24 anni, è stato convocato dal ct dellaFelipe Scolari per le amichevoli conto, che si terranno sabato 7 a Brasilia e martedì 10 a Boston. La bella notizia è giunta dopo la partita contro il Flamengo, impreziosita da una doppietta. Pato sostituirà Fred, infortunatosi durante il match della sua Fluminense contro il Santos.

Per illa convocazione in Nazionale, giunta in concomitanza con il suo compleanno, è il segnale che il periodo nero vissuto in rossonero e continuato nelle prime partite alsembra ormai giunto al termine. Tramite, infatti, Pato ha espresso tutta la sua gioia per la chance concessagli da, dichiarando che non poteva aspettarsi miglior regalo di compleanno e sottolineando l’orgoglio di poter difendere i colori deldando tutto per la

In Nazionale, però, la strada per un posto da titolare è tutta in salita. Il Papero, infatti, avrà davanti attaccanti del calibro di Neymar, Hulk, Lucas e l’astro nascente Bernard, che ha colpito Felipão quando chiamato in causa durante la Confederations Cup. Non va dimenticato, inoltre, l’infortunato Fred, che con Neymar compone la coppia d’attacco titolare della Nazionale guidata da Scolari.

Anche così, però, per Pato questa convocazione rappresenta un tramplino di lancio importante verso il ritorno al calcio che conta e che potrebbe portarlo a sperare in una convocazione per l’imminente mondiale brasiliano.