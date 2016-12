Roma, la terza maglia sarà nera: è stata scelta dai tifosi

foto LaPresse 15:07 - Non è una novità assoluta, ma quasi. La terza maglia della Roma sarà nera, con un leggero bordino giallorosso vicino al colletto. La caratteristica più originale è rappresentata dal fatto che la casacca è stata scelta dai tifosi, tramite un sondaggio riservato ai più fedeli, ovvero a coloro che - entro il 26 maggio scorso - avevano già rinnovato l'abbonamento allo stadio, sottoscrivendo quello per la stagione 2013/2014. - Non è una novità assoluta, ma quasi. La terza maglia dellasarà nera, con un leggero bordino giallorosso vicino al colletto. La caratteristica più originale è rappresentata dal fatto che la casacca è stata scelta dai tifosi, tramite un sondaggio riservato ai più fedeli, ovvero a coloro che - entro il 26 maggio scorso - avevano già rinnovato l'abbonamento allo stadio, sottoscrivendo quello per la stagione 2013/2014.

"Poter presentare una maglia scelta dai tifosi ci dà grande soddisfazione - spiega il direttore commerciale dell'As Roma, Christoph Winterling -. In questo mese in tanti hanno partecipato alla decisione sulla casacca che i nostri calciatori indosseranno con passione, orgoglio e rispetto. Anche in futuro vogliamo premiare i nostri tifosi più fedeli con iniziative che li vedranno sempre al centro delle nostre attività".



La terza maglia, votata da oltre il 45% dei tifosi, sarà commercializzata con un packaging esclusivo e si potrà ordinare a partire da oggi sul sito della Roma o nei punti vendita della società.