Kakà giovedì a Milanello per presentazione e primo allenamento 

- E' stata una giornata emozionante quella del ritorno di. Un bagno di folla all'aeroporto fino a "Giannino", passando per via Turati. L'apice è stato il brindisi con la torta di rito nel ristorante milanese. Ora il brasiliano è tornato aper organizzare il trasloco: oggi dovrebbe essere a Milano e domani sarà a Milanello per il primo allenamento della sua seconda vita rossonera. Sabato alle 18 esordio ain amichevole.

Proprio giovedì ci sarà anche la presentazione ufficiale alle 12 a Milanello. Niente San Siro come molti ipotizzavano. Dopo ieri ci si attende un nuovo bagno di folla, il tutto in attesa del suo debutto a San Siro previsto per il 18 settembre contro il Celtic in Champions League. E tutti i tifosi rossoneri sperano di vederlo come nel 2007 quando eliminò gli scozzesi con coast to coast nei supplementari nel cavalcata trionfale verso Atene. Il nuovo esordio di Kakà con la maglia del Milan è previsto sabato, alle 18, a Chiasso, dov'è in programma un'amichevole contro la squadra locale dell'ex milanista Gianluca Zambrotta.

Sia la presentazione che l'amichevole saranno trasmesse in diretta su Premium Calcio.