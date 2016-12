Mister Gay Italia 2013 è un ex calciatore

foto LaPresse 16:03 - Si chiama Giovanni Licchello, ha 26 anni e vive a Brindisi: è lui Mister Gay Italia, l'uomo più bello e rappresentativo del mondo omosessuale per il 2013. Muscoloso, ma soprattutto coraggioso: a fargli meritare la vittoria, infatti, è stata la cicatrice sul suo sopracciglio che si è procurato difendendo un suo amico da un pestaggio omofobo in discoteca. Non solo: Giovanni proviene dal mondo del calcio, dimensione in cui l'omosessualità è notoriamente ancora un tabù. - Si chiama, ha 26 anni e vive a: è lui Mister Gay Italia, l'uomo più bello e rappresentativo del mondo omosessuale per il 2013. Muscoloso, ma soprattutto coraggioso: a fargli meritare la vittoria, infatti, è stata la cicatrice sul suo sopracciglio che si è procurato difendendo un suo amico da un pestaggio omofobo in discoteca. Non solo: Giovanni proviene dal mondo del calcio, dimensione in cui l'omosessualità è notoriamente ancora un tabù.

Nel 2004, infatti, aveva debuttato in C1 tra le fila del Chieti per poi continuare la carriera professionistica in Serie D ed emigrare per una stagione (2008-2009) nella massima categoria svizzera con la maglia del Sion.



Licchello si è poi reinventato rappresentante di prodotti per studi dentistici, professione che svolge attualmente a Brindisi. Nonostante l'omosessualità non sia stata ancora sdoganata negli spogliatoi, Giovanni, gay da sempre, ha dichiarato di avere affrontato un coming out sereno con parenti e amici. E ha spiegato, dopo l'incoronazione: "Ho preso parte al concorso per trasmettere agli altri il coraggio di esporsi".