Razzismo, ecco il rimedio: in Brasile arrestato un tifoso

foto LaPresse 16:15 - Pugno duro in Brasile contro il razzismo negli stadi. Un ultrà dello Sport Recife, Diogo Brito, è stato arrestato dopo aver rivolto pesanti insulti al centrocampista del Boa Esporte Rodrigo Souza, chiamandolo "scimmia". "Non posso passare sopra a una situazione del genere - ha spiegato il calciatore, che ha presentato una denuncia fromale -. Sono negro e orgoglioso di esserlo, e nessun tifoso può venire al campo e chiamarmi 'macaco'". - Pugno duro in Brasile contro il. Un ultrà dello Sport Recife,, è statoal centrocampista del Boa Esporte, chiamandolo "". "Non posso passare sopra a una situazione del genere - ha spiegato il calciatore, che ha presentato una denuncia fromale -. Sono negro e orgoglioso di esserlo, e".

In Brasile, dunque, non si scherza con il razzismo. Le autorità hanno preso sul serio la questione e da tempo è stata approvata una legge molto severa a riguardo, che vale non solo per i tifosi sugli spalti, ma anche per i giocatori in campo (si può essere arrestati anche solo per un insulto).



Lo sa bene Maxi Lopez, che ai tempi del Gremio, è stato accusato di aver dato dello "scimmione" a Elicarlos del Cruzeiro alla fine di una partita e ha rischiato grosso. Nel 2005 peggio è andata invece al difensore argentino Leandro Desabato, che ha trascorso 40 ore in stato di fermo in Brasile dopo un presunto insulto razzista durante una partita di Coppa Libertadores.



Del caso di Souza se ne sta invece occupando il giudice Ana Maria Borba. "Sono insulti che non devono più essere tollerati - ha detto il centrocampista del Boa Esporte -. Spero che paghi per cià che ha fatto, e che il mio gesto serva come esempio a chi riceve offese del genere".